n las notas al capítulo cero de su Pancho Villa, dice Paco Ignacio Taibo 2:

“Los libros se hacen con otros libros o contra otros libros. Quede aquí entonces un elogio a la estupenda biografía de Villa escrita por Friedrich Katz… Mientras estaba escribiendo tuve que preguntarme muchas veces: ¿por qué hacer una nueva biografía de Villa si la de Katz es un libro monumental? Y afortunadamente me respondí: porque quizá los enfoques son diferentes; mientras Katz hizo una muy completa sociología del villismo, yo seguí fielmente al personaje, tratando de que no se me escapara la historia de vida. Espero que mi versión le guste”.

El libro de Paco empezó a circular en septiembre de 2006 y lo adquirí de inmediato en una venta de pánico que agotó todos los ejemplares de la primera edición en cosa de una semana. Y me sorprendió saber que no se conocían, que nunca se habían visto Paco y don Federico (como aprendí a decirle al profesor Katz de su amigo y discípulo Javier Garciadiego).

Un mes después, cuando en octubre de ese 2006 ambos presentaron en sociedad mi libro La División del Norte, tuve el privilegio de introducirlos: camino al evento pasé por Paco a su casa, en esos días en que pasábamos tardes enteras en el plantón de Reforma hablando justamente de Pancho Villa. Juntos pasamos por don Federico al pequeño hotel en que gustaba quedarse, a pocas calles de casa de Paco. Se saludaron con estrecho abrazo y de inmediato se pusieron a charlar como si se conocieran de toda la vida. De esa vez y de otras, me consta que ese espero que mi versión le guste de Paco, se quedó corto: para don Federico, Paco había captado la esencia de la personalidad del Centauro del Norte y las razones profundas por las que tantos mexicanos lo siguieron hasta la muerte y por las que sigue estando presente en talleres, cantinas, restaurantes, salones ejidales y hogares de toda la República.

En los años anteriores a esa escena les había encontrado yo un rasgo común (entre tantos otros): frente a la pequeñez, la mezquindad y la envidia tan comunes en el mundo de los historiadores académicos, son increíblemente generosos. A esas mezquindades se debe quizá que el mundillo académico, en su torre de marfil en la que sólo se leen entre ellos, descalifica el trabajo de aquel que ha llevado a Pancho Villa a más lectores que nadie (con la posible excepción de Martín Luis Guzmán… y este durante casi 90 años): Paco ha transformado la relación de millones de mexicanos con Pancho Villa, con la Revolución y con nuestra idea de país.