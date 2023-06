Alonso Urrutia y Emir Olivares

Martes 27 de junio de 2023, p. 12

Ante la proliferación de los denominados corridos tumbados que se asocian a la vida en torno al mundo de las drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró necesario debatir sus alcances porque en esta administración nada se va a prohibir y los jóvenes son libres. Nada más que no acepten que les pinten el mundo color de rosa , cuando el consumo de la droga destruye en seis meses.

El otro día hablé de las canciones éstas que se ponen de moda, y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes ni a los cantautores, pero no me importa que no les guste porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes .

En su conferencia mañanera informó que se inició ya el levantamiento de una encuesta sobre consumo de droga, muy amplia, porque aun cuando se tienen muchas cosas muy claras sobre el impacto de las adicciones, es necesario tener un mejor diagnóstico de lo que está sucediendo para mejorar las acciones disuasivas.

El último ejercicio sobre el tema fue realizado por la Comisión Nacional contra las Adicciones que presenta la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en 2017.