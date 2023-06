Lilian Hernández, Sergio Ocampo y Rubicela Morelos

Reportera y Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 27 de junio de 2023, p. 7

Ni la lluvia que sorprendió a la Ciudad de México detuvo la marcha número 105 que cada mes realizan familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron hace ocho años y nueve meses. Hemos aprendido a caminar con el dolor a un lado, pero tenemos que seguir exigiendo porque no queremos que quede impune , exclamó María Martínez, madre de uno de los alumnos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

En la 105 Acción Global por Ayotzinapa y México que marchó del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, los manifestantes celebraron que el ex titular de la Unidad Antisecuestros de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) Gualberto Ramírez Gutiérrez haya sido puesto a disposición de un juez de control del Reclusorio Sur de la CDMX y que se decretara auto de formal prisión contra ocho militares detenidos por desaparición forzada de los 43 normalistas.

Sin embargo, en el mitin advirtieron que esto es insuficiente para esclarecer los hechos, por lo que el siguiente paso es intensificar la exigencia de justicia, porque no van a permitir que en los próximos meses, que se acercan las precampañas electorales, sus demandas se coloquen en segundo plano.

Es doloroso que vamos a llegar a los nueve años y desespera que no hay justicia. Les da coraje vernos en las calles gritando, pero si fueran sus hijos también gritarían, y el gobierno no avanza porque, como no son sus hijos, les vale , reclamó María Martínez.

También en Guerrero y Morelos

Antes de la manifestación en la capital del país, ayer al mediodía, los alumnos de la Normal de Ayotzinapa y familiares del colectivo Lupita Rodríguez Narcizo, de Chilpancingo, así como integrantes de la Comisión Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) llevaron a cabo un mitin en el Antimonumento a los 43 en la capital guerrerense.