Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 27 de junio de 2023, p. 6

Morena y sus aliados rechazaron ayer la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para nombrar a comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Con siete votos en contra, seis a favor y una abstención, la primera comisión de la Permanente bateó un proyecto de dictamen que proponía el extraordinario para el próximo jueves en acatamiento a un ordenamiento judicial.

PAN y PRI reprocharon al partido guinda que por no designar a los comisionados hay un rezago importante en el desahogo de la información que ha solicitado la ciudadanía al INAI. El acceso a la información es un derecho al cual no puede darse marcha atrás, subrayaron.

El diputado de Morena Alejandro Robles respondió que su partido promueve una reforma profunda del instituto, de manera que no va a haber nombramientos de comisionados, sino una modificación a fondo.

El senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín lamentó los señalamientos del morenista, pues eso equivale a decir que no van a dar medicinas a los enfermos del Seguro Social porque van a reformarlo o que no se va a completar la plantilla de médicos porque se elabora un cambio legal.