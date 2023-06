Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 27 de junio de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “una simulación“ el método anunciado por los opositores para seleccionar su candidato a la Presidencia en 2024. Incluso enfatizó que en dos o tres días él mismo podría adelantar quién será el elegido por el bloque conservador , pues se tratará de una decisión cupular porque “quieren regresar por sus fueros… lo que quieren es seguir robando”.

Ayer, durante la mañanera en Palacio Nacional, se le preguntó sobre los acuerdos tomados por la alianza Va por México para la designación de su abanderado (que entre otros, incluye que cada aspirante recolecte 150 mil firmas de apoyo, encuestas, debates y una elección interna), a lo que el mandatario federal aseveró que la determinación final recaerá en el empresario Claudio X. González, quien es el dirigente de la élite de los poderes económico y político que gobernaron en el pasado en beneficio de una minoría.

Es una simulación y el candidato o la candidata del bloque conservador que, independientemente de quién sea, ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria; lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir ignorando, humillando al pueblo, porque ni modo que le tengan amor al pueblo.

Se repite la historia

Recordó que en procesos electorales pasados, estas cúpulas políticas y empresariales se han puesto de acuerdo y se han unido para actuar contra la voluntad popular y ahora, con la elección en puerta, se repite la historia.