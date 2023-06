H

uérfana de ideas, la oposición castrada supone que sus militantes y simpatizantes habrán de escoger a un o una candidata por su supuesta popularidad y no por sus proyectos para el país.

Alguien tendría que decirle que eso ya no volverá a suceder. Ni otra desgracia como Fox ni otra historia de superficialidades como con Peña. El país, al parecer, ya se curó de espanto y la oposición no tiene, hasta ahora, como lo hemos repetido infinidad de veces, ninguna oferta que no sea volver al clima de corrupción.

El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que mira con cierta frialdad el futuro del país, asegura que se requiere de cuando menos tres sexenios continuos del proyecto de la 4T en el poder para que el rumbo de México tome otro sendero diferente al que le marcaron los más de 30 años de neoliberalismo.

Al tabasqueño, como a muchos otros morenistas, no le preocupa la oposición porque está vacía de oferta política y porque sus posibles candidatos, todos y todas, están marcados y marcadas por el sello neoliberal que ofrece retomar la historia por la que hoy no existen medicamentos como se requiere, se incrementa el número de víctimas de la violencia y siguen dañando otros factores que no se corrigen con varita mágica, pero que sirven para la crítica.

Pero no es todo: la oposición está castrada. Unos a otros se han anulado y ahora no hay un proyecto de país que ofertar. Su juego es el mismo que sólo habla de desgracias, y sus posibles candidatos están por debajo de Meade y tan cuestionados como Anaya el panista, es decir, suman cero.

Hay una decisión firme en las militancias: el PRI no irá con un candidato panista y los azules no aceptarán como líder a uno con la bandera tricolor.