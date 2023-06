Por el PRI, el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, además de Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo. Por el PRD, Silvano Aureoles; el senador Miguel Mancera no acudió, aunque la dirigencia perredista afirmó que sí participará. También asistieron José Ángel Gurría y Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex . Finísimas personas. ¿Cuál les gusta?

Por el lado priísta, salvo el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, los demás aspirantes nunca ganaron una elección popular; en el mejor de los casos, sólo explotaron el hecho de ser parientes de ex inquilinos de Los Pinos en el periodo neoliberal. Por el del PAN, lo mismo: sólo dos ganaron comicios y el resto fue por dedazo. Y en el PRD, cada día más famélico y al borde de la desaparición, ya ni la burla perdonan: Silvano Aureoles, con todo y banquito verde, y Miguel Mancera. De pilón, como parte de las organizaciones de la sociedad civil , el Ángel de la Dependencia y el facho de Hoyos. Todos quieren, pero nadie tiene con qué, ni lejanamente. Entonces, si se meten a una coctelera y se agita fuertemente, el resultado, desastroso y perdedor, es que no se hace ni un solo candidato.

Enterado del método opositor, el presidente López Obrador dijo que se trata de una simulación; incluso, en dos o tres días podré adelantar quién será el elegido por el bloque conservador; estoy seguro de que no me voy a equivocar, porque se consulta arriba, en la élite, se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente, y ya, ya les voy a decir. Se tratará de una decisión cupular; quieren regresar por sus fueros, seguir robando; es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político: independientemente de quien sea (seleccionado), sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria; seguir saqueando, ignorando, humillando al pueblo. Porque ni modo que le tengan amor al pueblo .

Las rebanadas del pastel

Buena noticia: de acuerdo con el Inegi (Indicador Global de la Actividad Económica), la economía mexicana se mantiene al alza. En el segundo trimestre del presente año registró un crecimiento de 0.8 por ciento en términos reales, para un anualizado de 3.3 por ciento.

