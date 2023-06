L

a presentación en sociedad de la propuesta opositora para definir la candidatura presidencial de 2024 resultó muy ajada por el tramposo enredo procesal que representa, por la retoma de control dictaminador de los partidos políticos, por el engañoso papel de convalidación de la de por sí gelatinosa representación de la sociedad civil y por la evidencia de que el dinero, y la capacidad de movilización que implica para la confección del padrón de este experimento, entrega el resultado final a las manos maniobreras de los tres membretes partidistas y, en especial, de los intereses regentes del empresariado que tiene a Claudio X. González junior como gerente general del consorcio Va por México y organizaciones ciudadanas anexas.

Para ser una fiesta tan preparada, los primeros cristales rotos estuvieron a la vista: cinco de 11 integrantes de un presunto comité ciudadano electoral renunciaron antes de entrar en acción porque los partidos los engañaron o los desplazaron (entrevista con uno de ellos, Sergio Aguayo, Yo no les creo : https://goo.su/v8U2); dos aspirantes declinaron (Germán Martínez, sin base social, y Mauricio Vila, gobernador panista de Yucatán); Lilly Téllez, uno de los tres perfiles más mencionados, dijo que considerará su participación a que se precisen en mesa técnica los alcances de la convocatoria y Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex, revisará que el método anunciado no implique violaciones legales.

El impacto del engañoso esquema diseñado para garantizar a las élites empresariales y partidistas el control de la postulación presidencial llevó al senador panista Damián Zepeda a declararse decepcionado y triste pues, a su entender, Marko Cortés y la directiva blanquiazul actúan con ingenuidad, renuncian a pensar en la victoria presidencial, se conforman con aspirar a triunfos en senadurías y diputaciones, y sostienen una alianza perniciosa y derrotista con el Partido Revolucionario Institucional, que a fin de cuentas se quedará con la postulación presidencial (https://goo.su/kluv). En estos días, Zepeda fijará públicamente su postura, que podría implicar la salida del panismo ¿rumbo a Movimiento Ciudadano o, con menores posibilidades, a Morena?