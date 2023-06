unque no ganaría ni la presidencia municipal de Mexicali, donde ha realizado su carrera empresarial, Gustavo de Hoyos es, aparentemente, el candidato a quien trata de imponer Claudio X. González para que compita con el candidato (a) de Morena. Sólo que el primer intento falló. Al advertir el desaseo, en cuestión de horas se bajaron de la contienda el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el senador políticamente multicolor Germán Martínez. Es que Marko Cortés, Alito Moreno y Chucho Zambrano inventaron una entelequia llamada Frente Amplio por México, a cuyo cargo quedaría la selección del candidato. Estaría supervisada por un Consejo Electoral Ciudadano, con funciones parecidas al INE, supuestamente autónomo. Invitaron a una docena de personajes, sólo que en unas horas renunció la mitad porque se dieron cuenta de que los partidos querían manipularlos. El presidente López Obrador se encargó de rematarlo: manifestó que el método de la oposición para designar candidato representa intereses de la oligarquía y es una simulación. Dijo que será @ClaudioXGG quien elija, tras consulta con la élite del poder económico y político. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera , dijo el Presidente. Está Claudio en un atolladero para sacar adelante a su candidato Gustavo de Hoyos.

Ajuste de ingenieros

Ford Motor Co. planea despedir en Estados unidos a centenares de trabajadores asalariados, principalmente ingenieros, esta semana, para aumentar las ganancias y reducir los costos en medio de una inversión de 50 mil millones de dólares en vehículos eléctricos, según personas familiarizadas con el asunto, citadas por Bloomberg. El fabricante de automóviles está recortando ingenieros en las tres áreas de su negocio: vehículos eléctricos, modelos tradicionales de motores de combustión interna y vehículos comerciales. No somos competitivos en costos , dijo un ejecutivo de la compañía.

Ombudsman social

Asunto: espera fatal

Estuve trabajando durante tres años como auxiliar escolar en el turno vespertino en la escuela federal Vicente Guerrero, en Zapopan, Jalisco. Comento que hice un oficio para tramitar mi basificación el 20 de enero de 2022. He insistido con el secretario Juan Carlos Flores y hasta el día de hoy no he tenido respuesta alguna de él ni de las personas que según llevan estas funciones por lo cual es mi inconformidad, que no me den alguna respuesta. Cabe señalar que de ese tiempo a la fecha sólo recibo como salario un centavo. Víctor Manuel Escalante Ruiz/ Guadalajara, Jalisco

R: La persona falleció esperando una respuesta. Mi pésame a familiares y amigos.

Twitterati

¡Confirmado! La @UNAM_MX sí le dio un año sabático a @CiroMurayamaMx. El palafrenero de @lorenzocordovav sale con el cuento de que el señalamiento que se le ha hecho tiene el objetivo de perjudicarlo y de dañar también el prestigio de nuestra máxima casa de estudios .

Ricardo Sevilla Gutiérrez@sevillacritico

