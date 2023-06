Exige reintegrar el subsidio de luz a los campesinos

S

eñor presidente Andrés Mannuel López Obrador:

Con indignación, vemos cómo los grandes logros, esfuerzos y mejores intenciones de su administración son a veces boicoteados por la ineptitud, abuso o mala fe de sus propios colaboradores. Muchos miles de pequeños agricultores sabemos que ni de Sader ni de Conagua podemos esperar otra cosa que sinsabores, burocracia e incompetencia, pero ahora, cuando a estas dos instituciones se suma, lamentablemente, la CFE para darnos un golpe severo y gratuito a quienes tenemos la suerte de contar con un pozo de riego, el panorama cambia.

Este triunvirato decidió que a partir de marzo-abril quitarían el subsidio eléctrico a quienes no acudieran a la Sader/Cader a demostrar que las concesiones de pozos estaban en regla (como si no lo supieran). Sólo que no avisaron, aunque según ellos pusieron avisos en las oficinas que nadie (o casi nadie) vio, y venimos a enterarnos cuando en abril, época de riego intenso al maíz, aparece casi triplicado el recibo por electricidad. Al reclamarle a la CFE de Acámbaro, Guanajuato, los encargados se lavan las manos, pues dicen ser sólo ejecutores de Sader, y en ésta, o son o se hacen, pues desde el primer mes se entregaron de inmediato los documentos requeridos y ahora que ha vencido el tercer mes siguen sin corregir nada, pero, eso sí, haciendo los cobros ruinosos que, o pagamos o nos dejan sin riego.

Agotadas las instancias e impotentes ante tan cerril burocracia, me dirijo a usted a nombre propio y de muchos perjudicados, para solicitarle de la manera más atenta que ordene a las tres instituciones involucradas poner orden, reponer la tarifa subsidiada a quienes cumplimos, y regresarnos el excedente expoliado que estamos teniendo que pagar injustamente por el cambio arbitrario de tarifa y su ineptitud. Destituir a los (ir)responsables no estaría mal y ayudaría a limpiar su gobierno. Difícil es de suyo ser productor en el campo, para además tener que lidiar con la irresponsabilidad burocrática.

David Márquez A. ([email protected])

Lamenta el tianguis fuera de control en la marcha del orgullo

Deseo manifestar mi gran decepción de ver que la Marcha del Orgullo LGBT, a la que acudo desde el año 2000, se ha convertido, sobre todo este año, en un tianguis de fayuca y puestos ambulantes de todo tipo. Es lamentable. Más que asistir a una marcha, que significa tanto por su simbolismo de lucha y búsqueda de justicia para la comunidad de sexualidad diversa, parece que va uno a un tianguis.