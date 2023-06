En la grabación se menciona un documento en particular que habla sobre supuestos planes secretos de ejecutar un ataque contra Irán, y que se redactó en el Pentágono. La grabación se hizo en una entrevista con personas contratadas como asistentes por el aliado de Trump y su ex jefe de personal, Mark Meadows, para ayudarlo a escribir sus memorias.

En la grabación efectuada el 21 de julio de 2021 el magnate señala que, como ya no es presidente, no le es posible desclasificarlos. El audio podría ser evidencia clave en el juicio en su contra en el que se le acusa de poner en riesgo la seguridad nacional, al hacer uso indebido y conservar documentos clasificados que sustrajo de la Casa Blanca ilegalmente al dejar la presidencia en 2020.

La cadenas CNN y ABC difundieron anoche un audio del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en el que admite tener en posesión documentos altamente clasificados , lo que desmentiría sus afirmaciones previas de que había desclasificado previamente estos archivos.

Bueno, con Milley, vamos a ver... él dijo que yo quería atacar, ¿no es sorprendente? Tengo una gran pila de estos papeles y encontré este. Miren. Éste era él. Me dieron esto, es confidencial. Me lo dieron. Venía de él y del Departamento de Defensa. Esto fue hecho por el ejército y me lo dieron a mí. Vean cuántas páginas tiene, y miren todo esto... .

Audio sería prueba clave en el juicio en su contra

Poco después, el ex mandatario señala: Como presidente yo hubiera desclasificado estos papeles, pero ahora ya no puedo .

Este mes Trump se declaró no culpable de 37 cargos ligados al uso y manejo indebido de material clasificado, y la fiscalía señaló que él no devolvió cientos de documentos que incluyen datos secretos sobre las capacidades nucleares de Estados Unidos, y temas de defensa nacional. El ex mandatario ha negado toda acusación y afirmó que es una cacería de brujas , detalló ABC.

La cadena agregó que la grabación demostraría que al dejar la Casa Blanca Trump se llevó ilegalmente los documentos que ya no puede desclasificar, que es de lo que se le acusa.