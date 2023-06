El coraje y el autosacrificio de los héroes-pilotos caídos salvaron a Rusia de trágicas y devastadoras consecuencias , afirmó anoche Putin. No ha habido información oficial sobre cuántos pilotos murieron o el número de aviones que fueron derribados.

En su primer pronunciamiento desde que el levantamiento se desactivó el sábado pasado, Putin afirmó que los combatientes de Wagner pueden alistarse en el ejército, regresar a casa o irse a Bielorrusia, sin mencionar al dueño del grupo, Yevgueny Prigozhin, quien horas antes aseguró que su sublevación no buscaba derrocar al líder del Kremlin.

Mijail Mishustin, quien encabeza el gabinete de Putin como primer ministro, reconoció que Rusia enfrentó un reto a su estabilidad y pidió lealtad a la población.

El líder mercenario rompe el silencio

Prigozhin negó que quisiera tomar el poder en Rusia y justificó su rebelión abortada porque quería salvar su organización y poner en evidencia los graves problemas de seguridad en el país.

En su primer mensaje de audio publicado desde que puso fin a su rebelión, el multimillonario otrora aliado de Putin no reveló su paradero. Según un acuerdo alcanzado el sábado con el Kremlin con mediación del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, el líder de Wagner debería exiliarse a Bielorrusia, pero las tres principales agencias de noticias rusas informaron que no se había cerrado la causa penal contra Prigozhin.

El objetivo de la marcha era no permitir la destrucción del Grupo Wagner y responsabilizar a aquellos que con sus acciones poco profesionales cometieron un número considerable de errores durante la operación militar especial en Ucrania, dijo en el mensaje de 11 minutos.

Según él, la marcha de sus hombres hacia Moscú ha evidenciado graves problemas de seguridad en el país porque pudieron apoderarse sin mucha resistencia del cuartel general del ejército en la ciudad de Rostov, así como de varias instalaciones militares, recorriendo 780 kilómetros antes de detenerse “a poco más de 200 kilómetros de Moscú".

Según Prigozhin, si las fuerzas de Wagner no avanzaron más fue para no derramar sangre rusa . También dijo que no quería derrocar el poder y que tenía el apoyo de los civiles que se cruzaron durante la marcha.

Se investiga injerencia externa

El canciller Serguei Lavrov dijo que la embajadora estadunidense, Lynne Tracy, habló con representantes rusos el domingo y dio señales de que Estados Unidos no estaba involucrado en el motín, pero esperaba que el arsenal nuclear de Rusia se mantuviera a salvo.

En entrevista con RT, también citó a Tracy diciendo que el motín era un asunto interno de Rusia.

Preguntado sobre si había pruebas de que los servicios de inteligencia ucranios o los occidentales estuvieran implicados, Lavrov respondió: Trabajo en un departamento que no recoge pruebas sobre acciones ilegales, pero tenemos estructuras de este tipo, y le aseguro que ya lo entienden .

Dudas sobre el futuro de Wagner se suscitaron respecto de si continuará sus operaciones en países africanos como Mali y la República Centroafricana (RCA), donde sus fuerzas han desempeñado un gran papel en conflictos internos de larga duración.

Señaló que tanto Mali como la RCA mantienen contactos oficiales con Moscú junto a sus relaciones con Wagner, y añadió: “Varios centenares de militares trabajan en la RCA como instructores; esta labor, por supuesto, continuará".

Lavrov aseguró que la tentativa de rebelión no afectará las relaciones de Rusia con socios y amigos. Ha habido muchas llamadas al presidente (Vladimir) Putin (...) para expresarle apoyo , relató.

Los países que no son amigos de Rusia, francamente me dan igual , dijo el diplomático. Las relaciones con Occidente están destruidas, así que un episodio de más o de menos...

En el terreno, el mando castrense ruso informó que dos se sus ca-zas Su-27 interceptaron sobre el mar Negro un avión de reconocimiento RC-135 y dos cazas multipropósito Typhoon pertenecientes a la Real Fuerza Aérea del Reino Unido que se acercaban a la frontera rusa.

El presidente ucranio, Volodymir Zelenski, visitó a sus tropas cerca de Bakhmut, escenario de la batalla más intensa de la guerra y capturada hace unas semanas por Rusia en un logro atribuido en gran parte a Wagner.