No vamos a parar, vamos a seguir trabajando, he dado la instrucción de que en los próximos días se planten más de 11 mil árboles , anunció Alejandra Gutiérrez.

Fue incorrecta la forma en que se retiraron los ejemplares por las obras del malecón. Quien me conoce sabe que toda mi vida he defendido la vida de las personas, la vida de los animales, la vida de las plantas , difundió en un video.

Nos podemos equivocar, es de humanos equivocarse, siempre he dado la cara, siempre he respondido, siempre me he hecho responsable de los actos de su servidora y del equipo. Es de humanos equivocarse, pero corregir , arguyó.

En entrevista, adelantó que esta semana se iniciarán con la plantación de 500 árboles a dos kilómetros a la redonda de la vialidad Malecón del Río.

Este lunes comenzó dicha acción en los bulevares Torres Landa, González Bocanegra, Paseo de los Niños, Vicente Valtierra, en las glorietas de las calles Schubert y Venecia, así como en los parques México y el Lineal Arroyo Alfaro.

Explicó que la vegetación será plantada con tierra especial y regada con agua tratada.

Gutiérrez Campos expuso que con la ampliación del Malecón del Río se beneficiará al ambiente porque los automóviles ya no estarán mucho tiempo parados por el tránsito, generando contaminación.

Terminando la segunda y tercera etapas vamos a ahorrar 40 por ciento en tiempo de traslados y se va a dejar de contaminar; es un tema integral , prometió.

La munícipe leonesa aseguró que ya no serán talados más árboles por las obras de ampliación.