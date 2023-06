En el documento se da a conocer que existen diversas líneas de investigación sobre más personas que pudieran estar relacionadas con este crimen de lesa humanidad, y no se excluye la probable responsabilidad de otros actores regionales e incluso de funcionarios encargados de la administración de justicia agraria y de directivos de compañías.

Acusaron que la desaparición no ha sido aclarada y que las investigaciones de la Fiscalía General de República se deben a las exigencias de la Organización de Naciones Unidas, así como de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, que piden dar con el paradero de los luchadores sociales.

Morelia, Mich., Comuneros del poblado nahua de Aquila aseguraron que no permitirán que reabra la mina Ternium Las Encinas hasta que se localice con vida al líder Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Lagunes Gasca, desaparecidos el 15 de enero pasado, y que las autoridades agrarias emitan la convocatoria para efectuar la asamblea general en que se elegirá a nuevos dirigentes.

En el comunicado se detalla: El pasado 15 de junio un tribunal colegiado de la ciudad de Morelia falló a nuestro favor en forma definitiva y es cuestión de semanas para que el tribunal unitario agrario 38 ordene a la representación de la Procuraduría Agraria en Michoacán emitir la convocatoria para la realización de la asamblea en la que se elijan los órganos de representación y vigilancia de la comunidad, a pesar de la firme oposición del grupo señalado en contra de la mayoría de quienes integramos la comunidad y del cual se rumora que pudiera actuar en complicidad con ejecutivos de la empresa Ternium .

No obstante que la minera y el grupo minoritario exigen la reapertura de la veta, la mayoría de los comuneros no están de acuerdo porque no se ha emitido la convocatoria para la asamblea general.

Asimismo, desconocieron como intermediario entre la localidad y la minera a Ignacio Ocampo Barrueta, representante de la Secretaría de Gobernación, debido a que en los últimos días, olvidando su función mediadora, asumió un papel parcial en apoyo a los intereses de la empresa Ternium .

Conflicto interno

En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se trabaja para la reapertura de la mina y se tiene que llevar a cabo una asamblea general porque el conflicto real no es de los comuneros con la mina, sino interno, entre los grupos minoritario y mayoritario .

El mandatario, emanado del partido Morena, refirió que el tribunal unitario agrario 38 emitió un fallo para que se difunda una convocatoria para la realización de la asamblea en la que se elijan los órganos de representación y vigilancia de la comunidad, por lo que en un mes se podrían reactivar las actividades mineras en el municipio.