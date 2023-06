Elio Henríquez

Martes 27 de junio de 2023, p. 28

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Alrededor de 4 mil habitantes de Frontera Comalapa marcharon ayer en la cabecera municipal para exigir paz y tranquilidad.

Hombres y mujeres con mantas y cartulinas con fotografías de personas desaparecidas caminaron unos seis kilómetros, desde la desviación de Nuevo México hasta el parque central, sin incidentes.

“Queremos la seguridad del pueblo. Ya estamos unidos. No venimos a la fuerza ni obligados; estamos aquí voluntariamente –señaló uno de los participantes–. Vestimos de blanco porque queremos paz y tranquilidad en Frontera Comalapa, en sus barrios y comunidades. Somos comerciantes, transportistas y habitantes que queremos seguridad para nuestras familias”.

Otra persona, quien pidió omitir su nombre, dijo: Exigimos a los tres niveles de gobierno que vean a nuestro municipio. Demandamos respeto a nuestra vida. Lo único que queremos es vivir en paz y que se aplique el estado de derecho parejo para todos, no nada más para unos cuantos que no se pueden defender. No pedimos dinero ni estamos poniendo un candidato , aseveró.

Por su parte, pobladores de Frontera Comalapa que no acudieron a la manifestación relataron que había tres filas como de cuatro kilómetros, pero muchas personas fueron obligadas a participar; además, las motocicletas de seguridad de los organizadores pasaban a cada rato para alinear a la gente .

Comentaron que a los manifestantes les repartieron bastante agua y jugos, y quedó mucha basura en todo el tramo que caminaron .

Los inconformes también solicitaron que continúe el reforzamiento de las operaciones de fuerzas de seguridad en las carreteras, ciudades y comunidades.