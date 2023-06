Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 27 de junio de 2023, p. 6

Con más de 50 años de carrera, Andrés Calamaro ya no se inmuta ante la presencia virtual de más de cien periodistas. Recostado en un sillón, el músico argentino sostiene su teléfono sin preocuparse mucho por el encuadre o el ángulo desde el que es captado.

“No aspiro a tanto, disfruto de los mismos placeres que cualquiera de nosotros. Estar un rato tranquilo. En Buenos Aires, me encanta ir a desayunar tarde, leer el periódico, tengo novia. Ahora, en la gira, tengo el síndrome de Saigón. Todos los días me recuerdan a las escenas de Apocalipsis Now, con Martin Sheen, el capitán, aburrido porque lo que era su casa no le resultó. Ya no puede estar en Vietnam, pero tampoco en Estados Unidos”, responde con su particular manera de entonar las palabras.

En agosto, Calamaro llegará a los 62 años; sin embargo, la edad no le despierta ninguna reflexión en particular. Sinceramente no es mi estilo. No practico la nostalgia ni los balances, no hago muchos planes para el futuro ni para el pasado , señala. Por eso cuando se le pregunta por la etiqueta de ícono, una que muchos le han puesto, el cantante no la adopta del todo para para sí mismo.

Escuché esta palabra: ícono, icónico, bastante. Sinceramente no sé qué se entiende por eso, sí me hago una idea. Tiene que ser porque llevo ya bastante tiempo haciendo esto mismo, al principio en un lugar más doméstico, más sencillo, tocando los teclados, esperando sobrevivir y tener experiencias interesantes con la música. Lo que tengo es un puñado de temas conocidos. Diría que tengo 10 o 15 icónicas, para no desperdiciar la palabra. Pero yo, en particular, estoy por detrás, le dejo el protagonismo a las canciones. Soy un individuo, prefiero no contestar que sí sin estar completamente seguro de qué es eso .

De todas formas tampoco le tiembla la voz para admitir que sus canciones han llegado incluso a nuevas generaciones, a pesar de que él no logra descifrar los motivos de esa preferencia. Esa palabra es un halago que recibe a medias, tengo mucha música desconocida, porque somos músicos todos los días del año. Entonces la música es como gota de lluvia, y un disco es lo que cabe en una botella, un litro, por así decirlo , detalla.