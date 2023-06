Es un reto titánico, queremos estar en los primeros planos y conseguir cosas importantes. La presión se la pone uno mismo, hay que saber manejarla lo mejor posible. Los muchachos se han entregado completamente, entienden lo que se debe hacer para seguir creciendo en esta profesión. Aquí todo es con base en el trabajo. Si fuera sencillo no estaríamos aquí.

Estamos en un torneo que necesitamos ganar, no tenemos en mente otro resultado , recalca a pesar del poco tiempo de trabajo. En cuestión de días, el sinaloense pasó de ser campeón con el club Tapatío en la Liga de Expansión Mx a hacerse cargo de esta categoría con la necesidad de obtener mejores resultados.

La adaptación ha sido complicada, pero podemos marcar un nuevo camino hacia el futuro y que la gente se sienta representada de una manera digna. A final de cuentas esto es futbol, los procesos son cortos y lo único que nos queda es el trabajo. Los muchachos quieren darle una alegría a su país, es una oportunidad de trascender para todos , destaca.

El Tri Sub-23 iniciará su aventura en los Centroamericanos el miércoles ante República Dominicana, en el estadio Las Delicias, un duelo que puede marcar el rumbo de cualquiera de los dos equipos. Para la segunda fecha, el rival de los mexicanos será El Salvador, el domingo en la misma sede.