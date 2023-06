Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 27 de junio de 2023, p. 4

Stephany Mayor no sabe hasta qué punto un festejo puede marcar la carrera de una futbolista. Aunque no pertenece a las fuerzas armadas, hay personas que se preguntan si tiene un grado militar cada vez que dirige su mano derecha a la sien con los dedos juntos en algún gol con Tigres o la selección mexicana. “Una vez, mientras veíamos un partido, le dije a Bianca Sierra que iba a celebrar así la siguiente ocasión que anotara, desde entonces se quedó el apodo de La Generala”, rememora la experimentada mediocampista a las puertas de sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Me gusta que la gente me perciba de esa manera .

La característica del juego de Mayor consiste en parecer más lenta que las demás, aunque sólo se trate de un engaño. Su capacidad para resolver situaciones complejas no sólo genera el reconocimiento de su equipo, sino el de sus rivales, nada menos que con 31 años y dos mundiales en su carrera (2011 y 2015). Siempre he estado dispuesta a acompañar a las jugadoras más jóvenes , explica en entrevista con La Jornada. Hay momentos en que no es suficiente con ir a entrenar. Muchas veces se cierran las puertas, pero al menos una logrará abrirse y ellas tienen que verla como la oportunidad de convertirse en profesionales .