La verdad nos hace libres: libres para entender, libres para respetar y libres para apreciar el espectro completo de nuestra historia compartida , declaró el ex alcalde de Charleston Joseph Riley Jr, a quien se atribuye la idea de erigir el museo en la ciudad.

Muéstrame un espacio valiente, muéstrame un espacio abierto, muéstrame un espacio que se reúna conmigo donde estoy y luego me lleve a donde pedí ir , afirma la doctora Tonya Matthews, presidenta y directora general del museo. Creo que ese es el superpoder de los museos. Lo único que necesitas traer a este museo es tu curiosidad y nosotros haremos lo demás.

Los directivos del museo dijeron que su existencia no es una refutación a los intentos actuales de suprimir la historia, sino una invitación al diálogo y al descubrimiento.

Gadsden’s Wharf, un terreno frente al mar de 9.3 metros cuadrados, donde se calcula que caminaron casi la mitad de los esclavos africanos traídos a lo que ahora es Estados Unidos a fines del siglo XVIII y principios del XIX, marca la pauta de cómo se experimenta el museo. El muelle fue construido por Christopher Gadsden, figura de la guerra de independencia de Estados Unidos.

El terreno es ahora parte de un jardín ancestral diseñado intencionalmente. Se erigieron paredes de granito negro en el sitio de una antigua bodega, un espacio donde seres humanos encorvados y esclavizados perecieron a la espera de ser transportados al mercado de esclavos. Las paredes están adornadas con líneas del poema de Maya Angelou, And Still I Rise (Y aun así me levanto).

La estructura principal del museo no tocó los terrenos sagrados en los que se encuentra. En cambio, se eleva sobre el muelle mediante 18 columnas cilíndricas. Debajo de la estructura hay una fuente poco profunda que rinde tributo a los hombres, mujeres y niños cuyos cuerpos fueron encadenados de manera inhumana en los vientres de los barcos de la trata transatlántica de esclavos.

Para disuadir a los visitantes de caminar sobre los contornos elevados de los cuerpos encadenados, se creó un sendero a través del centro del sitio de homenaje del muelle.

Hay algo increíblemente significativo al recuperar un espacio que alguna vez fue el punto de desembarco, el comienzo de un horrible viaje para los africanos capturados , manifestó Malika Pryor, directora de aprendizaje y educación del museo.

Walter Hood, fundador y director creativo de Hood Design Studios, con sede en Oakland, California, diseñó el paisaje del terreno del museo. Los diseños están inspirados en recorridos por el lowcountry y sus antiguas plantaciones, explicó. Los terrenos exuberantes, los caminos sinuosos y las áreas para sentarse están destinados a ser un jardín etnobotánico, y obligan a los visitantes a ver cómo la botánica de los africanos esclavizados y sus descendientes ayudó a dar forma a lo que todavía existe hoy en ambas Carolinas.

La apertura del museo de Charleston se suma a un creciente despliegue de instituciones dedicadas a enseñar una historia precisa de la experiencia negra en Estados Unidos. Muchos habrán escuchado del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadunidense, del Smithsonian, en la capital de la nación, que se inauguró en 2016.

Existen museos y exhibiciones afrocéntricos menos conocidos en casi todas las regiones del país. En Montgomery, Alabama, El Museo del Legado: de la Esclavitud al Encarcelamiento Masivo y el correspondiente Monumento Nacional para la Paz y la Justicia destacan la esclavitud, Jim Crow y la historia de los linchamientos en Estados Unidos.

Pryor, ex directora educativa del Museo de Historia Afroestadunidense Charles H. Wright, en Detroit, dijo que este tipo de recintos se centran en partes de la historia estadunidense que no se han debatido ni tratado lo suficiente.