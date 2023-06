Eso fue cierto para cada una de las mamás del estudio , indicó el biólogo Peter Tyack, de la Universidad de St. Andrews en Escocia y coautor del trabajo.

Obtener estos datos no fue tarea fácil. Durante más de tres décadas, los científicos colocaron micrófonos especiales varias veces en las mismas madres de delfines salvajes en la bahía de Sarasota, en Florida, para grabar sus silbidos. Eso incluyó años en los que tuvieron crías y cuando no las tuvieron: se quedan con sus mamás un promedio de tres años y, a veces, más. Los padres no tienen un papel prolongado en la crianza de los hijos.