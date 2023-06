César Arellano García

Lunes 26 de junio de 2023, p. 12

Las cinco organizaciones sindicales que representan a ex trabajadores y jubilados de la extinta empresa Mexicana de Aviación se manifestarán hoy en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), en San Lázaro, para exigir a los magistrados que agilicen la resolución de un amparo que promovió un pequeño grupo que pide más dinero del pactado para la compra de la marca y el emblema.

En entrevista, Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana, dijo que el tiempo se agota y de no llegar a un acuerdo, la adquisición de la aerolínea está en riesgo de no concretarse. Reiteró que depende totalmente del PJF que se concrete la operación por cerca de 817 millones de pesos.

A principios de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio una prórroga de un mes, que vence el 5 de julio, para que los trabajadores y jubilados resuelvan esta diferencia que tiene detenida la compra-venta de la marca y activos.