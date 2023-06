Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 26 de junio de 2023, p. 9

La guerra por el agua ya está presente, pues es uno de los movimientos más fuertes que genera violencia en contra de los pueblos y defender ahora los derechos que están en la ley se ha vuelto peligroso. El Estado debe garantizarlos como una obligación, pero tampoco respeta las reglas, afirmó el abogado especialista en la materia Francisco López Bárcenas.

El 15 por ciento del agua concesionada, a partir de 80 mil puntos de extracción, está en territorios indígenas, pero ni una sola de las 60 mil concesiones otorgadas en esas áreas, hasta 2020, se encuentra a nombre de alguno de esos pueblos , indicó entrevista con motivo de la publicación de su libro Agua y pueblos indígenas, entre la espiritualidad, el derecho humano y el mercado.

El litigante destaca que el gobierno concesiona agua que nace en esas zonas a quienes no son indígenas, por lo que los pueblos originarios no tienen acceso al recurso. Como han dicho diversos autores, hay una crisis civilizatoria. En el caso del agua tiene que ver no sólo con el acaparamiento, que haya empresas refresqueras y otras que la tienen asegurada por 50 años, sino que la gente ahora no tiene forma de acceder a ella porque ya la acapararon otros. Es algo inhumano .

En cuanto a su publicación, indicó que se trata de una obra panorámica de lo que implica acceder al líquido y con él busca dar tres miradas: el agua como espiritualidad, como derecho humano y como mercancía. A partir de experiencias de los pueblos, se explica que el líquido tiene que ver con los demás elementos naturales.

Las visiones de los pueblos son importantes porque son otra forma de ver el agua. López Bárcenas menciona que en la que tienen los pueblos indígenas el agua es de todos. Esto se mantuvo en la Colonia, con matices, y la recuperó la Constitución de 1917 como producto de las luchas campesinas.