La mandataria estatal impugnó ante el TEPJF la sentencia de la sala especializada, en la que se determinó que Sansores incumplió las medidas cautelares impuestas por haber incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de Paloma Sánchez, Jaqueline Hinojosa, así como contra las diputadas y ex diputadas federales priístas durante su programa semanal denominado Martes del Jaguar, que se transmitió el 5 de julio de 2022.

El magistrado Luis Espíndola aseguró, en la sesión del 30 de mayo, que los dichos de Sansores excedieron la libre expresión y constituyeron violencia política de género. Además de que estimó que la funcionaria incurrió en violencia verbal, digital, sicológica y sexual.

No obstante, tras aprobarse la sentencia, el pleno aclaró que si Sansores impugnaba ante la sala superior, la inscripción en el citado registro nacional se pausaría, por lo que la resolución del próximo miércoles será determinante sobre este caso, aunque de resolverse que sí entre a dicha lista, esto no le impide aspirar a un cargo público, pues sólo es una medida de no repetición.