De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 26 de junio de 2023, p. 6

Luego de que la oposición acordó un método mixto para la selección de su abanderado presidencial, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, descartó ayer participar en esa contienda interna, pues consideró que el mecanismo que están construyendo ni es de partido ni plenamente ciudadano, ni es una encuesta ni una elección abierta a todos los ciudadanos .

En un video, dijo que no se va a echar en manos de cargadas empresariales, sindicatos con dueño o padroneros partidistas .

Además, “no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público. Ni campañas anticipadas ni dinero sin fiscalización ni uso de datos personales del padrón.