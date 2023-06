En su recorrido por San Luis Potosí, pidió a sus contrincantes que no usen el nombre ni la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más tarde, en territorio potosino, solicitó al resto de las corcholatas que no usen el nombre ni la imagen de López Obrador. Dijo que es necesaria la unidad para que la 4T se consolide.

Expuso que el dinero sí hace falta, pero que él realiza reuniones informativas a pie de tierra. Estoy trabajando fuerte, cuidando la legalidad , apuntó.

El ex gobernador de Zacatecas afirmó que no apuesta a las grandes movilizaciones, ni al acarreo, porque para eso se necesita dinero y no lo tenemos .

Respecto a las encuestas que lo ubican en los últimos lugares, respondió que eso no le preocupa, es normal que ellos (Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard) se digan punteros. Por mi parte, yo tengo otros datos .

Monreal llegó a la Plaza del Carmen, en el Centro Histórico, acompañado de una tambora zacatecana; agradeció la asistencia de 2 mil personas.