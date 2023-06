C

omo granos de maíz en aceite caliente brotan las precandidaturas con miras a la sucesión presidencial de 2024: de un lado, las denominadas corcholatas; del otro, aliancistas , y el inventario crece cotidianamente. El ambiente prelectoral se presta a todo: desde personajes de la política con todas las cualidades –éticas y profesionales– hasta oportunistas con un pasado de escarnio público que, a sabiendas de que no tienen mínima posibilidad de avanzar, se anotan para negociar hueso –impunidad, cuando menos– en la próxima administración. Pero la coyuntura también se presta para que un nefasto grupo de ex servidores públicos de muy baja ralea –que exprimió y envileció a un organismo autónomo , el Instituto Nacional Electoral–, funde una empresa privada para seguir sacando raja política y económica a una actividad que tantos frutos le rindió, en una acción que corresponde a la perversa práctica de la puerta giratoria.

Tiempo atrás, el presidente López Obrador calificó a ese tipo de acciones: no son ilegales, pero sí inmorales, una vergüenza , por lo que es necesario hacer categórica la diferencia entre el interés público y el privado; no sólo deben transparentarse los patrimonios de los funcionarios públicos, sino hacer lo mismo con quienes terminan su gestión y luego pasan cual chapulines fifí, conservadores, que brincan a trabajar a las empresas relacionadas con el desempeño que tenían. Se tiene que prohibir esta práctica”, y para ello presentó una iniciativa (Ley Federal de Austeridad Republicana) que avaló el Congreso, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¡qué raro!) invalidó lo relativo a la citada práctica de brincar . La ministra ponente fue… Norma Piña.