Buenas noticias al finalizar la primera mitad del año 2023: 1) La inflación bajó a 5.18 por ciento en la primera quincena de junio, el menor nivel desde marzo de 2021, informó el Inegi. El subsidio a la gasolina y el diésel, tan cuestionado por la oposición, ha jugado un papel central. 2) El Banco de México acordó, por unanimidad de votos, mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 11.25 por ciento. Para los bancos comerciales es mala noticia, porque no tendrán excusa para mantener altos los intereses de las tarjetas de crédito. De cualquier modo, ya ganaron lo que quisieron desde que comenzó el ciclo alcista. 3) El dólar bajó a ¡16.90! pesos en casas de cambio de Tijuana. La revaluación beneficia a las familias fronterizas. No se mantendrá esa cotización eternamente. El dólar volverá a subir de precio, lo importante es que no se dispare arriba de 20 pesos.

l final de cuentas no es tan negativa la decisión de la Suprema Corte de Justicia de rechazar la reforma electoral que aprobó el Congreso a iniciativa del presidente López Obrador. Proponía, entre otras cosas, aligerar el gasto de las campañas y las instituciones. La Corte nunca aprobaría algo así porque adolece de la misma enfermedad del despilfarro y la corrupción. Abre camino a preparar un reformón todavía más profundo que modifique la Constitución. No tiene Morena actualmente los votos suficientes. Pero en la elección del nuevo Congreso puede conseguirlos. El partido fundado por AMLO gobierna en 22 entidades del país.

Ombudsman social

Asunto: abandonadas

Soy investigadora del Cinvestav y a diario me doy un tiempecito para leer tus esperadas columnas en La Jornada. Quisiera externarte lo siguiente: me he topado en varias ocasiones con señoras (fundamentalmente) ya mayores y humildes, que piden una moneda en las calles, y que generalmente vienen de sitios muy aislados del país. Cuando les pregunto si conocen acerca del programa (adultos mayores), ni idea tienen. No sé si se puedan implementar brigadas (o ya existe algo así) para dar la información y apoyo a estas personas que, justamente, por motivos económicos, se trasladan a las ciudades y que desconocen todavía de estos apoyos.

Hilda Uribe/ CDMX

R: Sip. Hace falta que la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel, mueva lo necesario para atender a esas personas. Son millares. Algunas mueren abandonadas en la calle.

Twitterati

Salimos a las calles a luchar por los derechos, por las libertades, por la libertad de amar, por espacios y discursos sin odio. El amor construye, florece, enriquece; creando utopías. #AmorEsAmor.

Jesús Ramírez Cuevas @JesusRCuevas (en la Marcha del Orgullo LGBT+ CDMX)

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com