No cabe duda que la derecha le sigue teniendo miedo a la canción popular de impacto concientizador entre la gente, Con indignación y coraje, artistas y trabajadores mexicanos de la cultura nos solidarizamos repudiando enérgicamente estas acciones de censura que atropellan el respeto a la libertad de expresión artístico-cultural, y exigimos que no se repitan nunca más, en ninguna parte de nuestro continente.

En este contexto, de acuerdo con las leyes electorales vigentes, el tiempo de su cargo está especificado por nueve años. Por otra parte, el mismo EPA en su artículo 58 indica los requisitos para gozar del año sabático, y dice: Por cada seis años de servicios ininterrumpidos, los profesores e investigadores ordinarios de tiempo completo gozarán de un año sabático .

Ante lo anterior, surgen algunas dudas respecto de la decisión del Consejo Técnico: ¿Cómo pudo el doctor Murayama realizar esos seis años ininterrumpidos de servicio para ser merecedor de la mencionada prestación?

Ante las actuales circunstancias de duda del prestigio y credibilidaden las autoridades académicas de la máxima casa de estudios del país, es necesario e indispensable ofrecer una explicación legal y plausible sobre este hecho.

Miguel Rangel Aguilera

Reprocha la lentitud del Issste para un rembolso

Durante ocho meses, el Issste me descontó indebidamente más de 5 mil pesos quincenales por un préstamo que en tiempo y forma ya estaba liquidado.

Para hacer el reclamo del rembolso exigen muchos requisitos engorrosos e inútiles, pero que tuve que cumplir a fin de que me regresaran mi dinero. Agotado el trámite, me dijeron que en 20 días hábiles me hacían el depósito; sin embargo, ya van 50 días hábiles y el depósito no cae.

Hablé al Issste de Toluca, Edomex, y me dijeron: Aguante otras dos semanas porque el instituto está en quiebra .

No estoy pidiendo prestado ni regalado, simplemente estoy exigiendo que me regresen el dinero que me arrebataron, ¿no es lo más justo? Además, ¿qué culpa tenemos los trabajadores de que el Issste haya quebrado por culpa de los nefastos funcionarios?

Bernardino González Rodríguez

Reflexión sobre las muertes y los medios

Mi lámpara, con luz tenue en la oscuridad de mi hogar, es testigo de lo bizarro de la información que nos inunda. La tv, la radio y las redes sociales se sumergieron en las profundidades de la miseria informativa, son parlanchines de la pobreza mediática y, lo peor, creo que no se dan cuenta. Implosionó un submarino con cinco personas: enorme desgracia , escribieron torrenciales líneas editoriales, de media hora de duración. Días antes, se hundió un barco con cientos de migrantes, niñas, niños, mujeres y hombres frente a las costas griegas, en el mar Mediterráneo, y la reacción fue: Ah, sí. ¡Pobrecitos!; pasemos al horario deportivo . Mi lámpara me pregunta, ¿a poco en las coberturas informativas hay discriminación?, ¿hay clasismo? Lo único que puedo responderle es: unos ¡son pobres! y otros ¡son ricos!

Juan Limón