Similar medida se implementará en Nuevo León, donde el gobernador Samuel García anunció que el actual ciclo escolar terminará el próximo 29 de junio. El mandatario argumentó que de esta manera no se arriesgará la salud de menores ante la ola de calor que continúa en el estado, y ello no implicará afectaciones académicas.

Una de las razones es que el jueves terminan exámenes; de no ser por esa circunstancia no se pudiera adelantar o hacer esquemas híbridos. El jueves terminan exámenes finales los (estudiantes) de secundaria; académicamente no habría ningún retroceso , explicó García.

Por su parte, la secretaria de Educación nuevoleonesa, Sofialeticia Morales, adelantó que del 3 al 19 de julio, fecha en que el ciclo debería concluir por mandato federal, se ofrecerán actividades de reforzamiento de aprendizajes, que serán opcionales y se podrán tomar en escuelas o en línea.

Mientras, elementos de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas y de la dirección municipal en la materia de Tuxtla Gutiérrez, así como del cuerpo de bomberos local, continuaron ayer con la búsqueda de Ariel N, de 48 años, quien la tarde del sábado cayó en una alcantarilla abierta en Tuxtla Gutiérrez, localidad que fue azotada por fuertes lluvias.

Protección civil municipal informó que las labores de búsqueda en el río Sabinal se extendieron ayer de la colonia El Vergel al sector Paso Limón, en la zona oriente de la capital chiapaneca. Acotó que los brigadistas son apoyados por un camión de volteo, una ambulancia y una unidad de bomberos.

Ariel fue succionado por una alcantarilla abierta cuando ayudaba a empujar una camioneta que estaba atrapada por una corriente en el barrio El Magueyito de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en el oriente de la ciudad, y al cierre de esta edición no había sido localizado.

En tanto, el cadáver de un hombre fue rescatado del arroyo El Totoposte, en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez. Fuentes de Protección Civil informaron que el cuerpo de un varón de unos 25 años, presuntamente de oficio limpiaparabrisas y cuya identidad se desconoce, fue hallado por un reporte ciudadano. Aclararon que éste no es el cadáver de Ariel N, sino otro encontrado en la calle Quinta Oriente y el Libramiento Norte.