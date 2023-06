Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 26 de junio de 2023, p. 30

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Familiares y amigos de la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez, quien fue secuestrada la noche del jueves en su casa, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, por un presunto comando, marcharon ayer en esa ciudad para exigir su búsqueda y localización con vida, ante el silencio de la Fiscalía General del Estado (FGE).

No ha habido ningún avance, no hay respuesta de parte de ellos; se les ha marcado por teléfono, pero no contestan. Lo único que sabemos es que se la llevaron y tiene 72 horas desaparecida, sin más noticias de ella , acusó su hermano, Jorge Alejandro Cinco Martínez.

En entrevista, señaló que ha enviado mensajes a un funcionario de la FGE, quien los citó para realizar las diligencias periciales en la vivienda, pero no se llevaron a cabo.

La misma noche en que mi hermana desapareció me dijo que iban a entrar a tomar fotografías, pero no, sólo hicieron de la calle; según lo iban a hacer al otro día. Ya pasaron 72 horas y no hubo respuesta de parte de ellos , reprochó.

Recordó que Nayeli Cyrene ha sido vocalista en varios grupos, siempre ha trabajado en Chiapas; la mayoría de la gente que la conoce sabe que no se mete en problemas. Le ha apasionado la música, vive y se desvive en los escenarios por cantar , expuso Jorge Alejandro.

Los manifestantes se congregaron en el quiosco del parque Jardín de la Marimba, donde colocaron mantas con fotografías de Nayeli Cyrene; exigieron su búsqueda y pronta aparición con vida. Luego caminaron hacia el parque central y corearon consignas frente al palacio de gobierno estatal.