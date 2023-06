Puntualizó que esta es la sequía más grave que han sufrido; hace 20 años hubo una, pero entonces no trabajábamos en la acuicultura. A esto le sumamos los malos manejos de las presas. Por eso pedimos que se libere el agua y suba un poco más el nivel para seguir trabajando .

Solo una jaula producía seis toneladas de pescados, luego bajó a tres por el tema de la contaminación y ahora por la sequía y el bajo nivel del agua estamos sacando 900 kilogramos; no sale ni para el alimento de la tilapia , explicó Walberto Mendoza Reyes, dirigente de una de las cooperativas.

Mendoza Reyes detalló que la altura del agua en Quechula es actualmente de dos metros y debería de estar en 15 o 20 metros, debido a que el oxígeno se acaba y el lodo y la contaminación son muchos .

Subrayó que la demanda principal de los acuicultores de Quechula es que se libere y suba un poco más el nivel del agua de la presa Malpaso para que haya agua nueva y podamos seguir trabajando .

El vocero de la Zona Quechula, Orley Coutiño, aseguró que por esa crisis al menos 10 cooperativas perdieron sus jaulas con la producción de tilapia; cada jaula cuesta unos 100 mil pesos, además de los alimentos, lo que hace un total de 250 mil pesos.

Indicó que no se puede culpar a nadie de la situación; la Comisión Federal de Electricidad tiene su manera de regular para no inundar Tabasco. Eso ya es mandato que le dio el gobierno federal, es decir, que no mantenga muy lleno el embalse, porque se aproximan las lluvias y hay que evitar inundaciones .

Acompañados por otros pescadores, ambos dirigentes acudieron el viernes a Tuxtla Gutiérrez a hablar con funcionarios estatales y solicitar su intervención, ya que los acuicultores no sólo surten del producto a municipios de Chiapas, sino a otras entidades.