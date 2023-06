La edil Alejandra Gutiérrez escribió en Twitter: Hoy quiero sumarme al enojo y la frustración por el retiro de los 63 árboles en Malecón del Río. Nunca he estado de acuerdo con la tala, siempre he pedido que demos prioridad a trasplantar .

En las redes sociales los leoneses condenaron la tala. Se pasan, lo que necesitamos son árboles en este mundo, por Dios, necesitamos más vida verde , reclamó María Guadalupe Pérez. Próximo año 50 grados, prepárense , advirtió Emmanuel Mandujas Serrano. José Luis Araujo Sánchez consideró que el actual gobierno no ha hecho nada , mucho menos cuidar los árboles.

▲ Como parte de los trabajos de la segunda etapa de la ampliación de la vialidad Malecón del Río, el ayuntamiento de León, Guanajuato, cortó 63 árboles. Foto Carlos García

“Desde la administración municipal debemos reconocer el mal manejo de esta situación y por eso estoy instruyendo que, en lugar de los 249 árboles que pidió el gobierno federal a través de la Semarnat, se planten 2 mil 500 en las próximas semanas’, anunció.

En un video, Alejandra Gutiérrez reconoció que fue incorrecto que se derribaran los árboles y se debió buscar la forma de trasplantarlos porque cada uno de ellos es un pulmón para León.

La reacción de la política al corte de vegetación que realizó su propio gobierno fue criticada por políticos como el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras; por la ex regidora de León Vannesa Montes de Oca y por la ex alcaldesa del mismo municipio Bárbara Botello Santibáñez, entre otros.

Es increíble que la titular del Ejecutivo municipal se enoje y se frustre por una acción del gobierno que encabeza; esto quiere decir que por andar en campaña ha descuidado la ciudad de León. Si su intención es competir para otro cargo, pida licencia , divulgó Contreras en Twitter.

A la población de León no le sirven el enojo y la frustración de Gutiérrez Campos porque fuiste elegida para gobernar; eres la máxima responsable de lo que pasa en la ciudad, imperdonable no estar enterada de tus obras. Hace apenas unos meses presumías la ampliación del malecón y ahora nos dices que no eres responsable , reprochó Botello, también en redes.

Por su parte, el gobierno de León difundió que, con la finalidad de mitigar y compensar la situación ambiental, se ha forestado el camellón del bulevar Juan Alonso de Torres en el tramo de Campestre a López Sanabria, con la colocación de 186 árboles de la especie palo verde.