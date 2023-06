De la Redacción

No se emplearon a fondo, era notorio, pero el Tri de beisbol tuvo lo suficiente para conseguir la segunda victoria consecutiva en Juegos Centroamericanos ante los anfitriones de El Salvador, un equipo amateur. La pizarra fue de 4-0 pero con una séptima y última entradas emocionantes, donde la novena local colocó bases llenas con un out. Fue entonces cuando el serpentinero de los Olmecas de Tabasco, Luis Gutiérrez, logró ponchar a dos bateadores y evitar un potencial empate. En la primera entrada anotaron los tricolores, con un elevado de sacrificio de Rainel Rosario que impulsaron a Randy Romero. Los salvadoreños no lograron presentar oposición y fueron sometidos rápido por el equipo que dirige Enrique Che Reyes. En la tercera entrada otra vez brilló el sarapero Fernando Villegas, quien conectó un jonrón de dos carreras para adelantar a 3-0. En el cuarto episodio, Romero conectó un bambinazo solitario para poner la cuarta rayita, la definitiva.