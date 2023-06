Soy escultor y trabajo con la forma, con el material, pero obviamente vivo en el mundo, como todos, y lo que quiero es recrear la realidad tal como me sucede. Hay muchos aspectos de la vida social que me interesa recrear en mi trabajo y éstos tienen que ver con el intercambio, desde el más simple, como la comunicación, hasta aquéllos más complejos en los que intervienen otros protocolos, sistemas y gente que ni siquiera vemos, pero sabemos que está al otro lado del mundo o controlando ciertas infraestructuras , explicó.

No me interesa crear escenarios ficticios ni fantásticos, tampoco situaciones extraordinarias, quiero partir de la experiencia directa (...) Muchas veces mi trabajo se hace de contrastes y sucede en ese espacio donde la escultura física, la escultura material y la escultura de las ideas se encuentran.

El recorrido abre con una roca volcánica inserta en un muro para proseguir hacia una amplia sala en la que sobresalen una serie de tapetes que reproducen a escala monumental recibos de compras y bancarios, además de un juego de cuatro colchones, uno de ellos suspendido sobre un muro, que se encuentran envueltos en plástico con una serie de rótulos.

Esta es una de las tres obras creadas para la exposición. Se titula Crédito duro, garantía blanda, y está inspirada en una investigación que hizo el artista sobre los cálculos de los planes de pago.

La más llamativa de estas piezas es la que da nombre a la muestra, Forecast (Pronóstico), una vitrina de 10 metros en cuyo interior se encuentran colgados letreros bancarios y de tarjetas de crédito mediante los que el autor busca sustituir el cielo y el horizonte.

Esta obra forma parte de una instalación en la que ese paisaje de tipo financiero es confrontado con un pequeño dibujo de un volcán realizado por el Dr. Atl que yace en el muro de enfrente, tras una cortina.

Soy muy estudioso de la historia del arte y me gusta pensar en ciertas continuidades históricas y linajes. Sí creo que como artista no estoy solo, no soy de generación espontánea. Me entusiasma ser parte de ciertas continuidades históricas. Me parece importante para los artistas saber cuáles son los orígenes para tener una voz más importante; es imposible inventar algo completamente desde cero , aclaró Gabriel Kuri sobre por qué confronta su trabajo con el del Dr. Atl, un artista que le parece muy enigmático y del que siempre le han intrigado sus obras.

El Museo Jumex se encuentra en Miguel de Cervantes Saavedra 303, colonia Granada.