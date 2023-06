En ellos les advierten a los usuarios que tendrán repercusiones legales si no efectúan los pagos obligatorios, por lo que para presionarlos utilizan el logotipo de la Policía Cibernética como foto de perfil.

Adriana recibió un mensaje del número 593987474178 de la acesora (sic) Lic. Lorena Suárez, de la financiera Okey Rédito, para que realizara un pago obligatorio hasta las 11 horas, y le advierte que no responder es negativa de pago .

Sin derecho a alegar

En el texto le advirtieron que no se aceptan alegaciones a esto, la hora de pago es poco negociable y si no podía pagar el total cubriera lo correspondiente a una prórroga. Asimismo, le exigen saber si va a pagar o no para seguir la demanda por robo y estafa .

Al respecto, la Policía Cibernética recomendó evitar descargar aplicaciones de préstamo de dudosa procedencia y, en caso de requerir uno, acudir a una institución crediticia de confianza y verificar en la Condusef que la institución sea legítima.