diferencia de administraciones anteriores, parece que la de Andrés Manuel López Obrador no tendrá que esforzarse por desplegar ninguna estrategia de mercadotecnia para que sus ocurrencias circulen como verdades ejemplares. Así lo sugieren sus espectaculares índices de aprobación tras casi cinco años de un gobierno accidentado y, para muchos, errático.

Parece innecesario insistir en que el gobierno ha elegido el camino de la confrontación verbal o de la agudización de las tensiones como forma principal de intervención pública. Tampoco se requiere reiterar que del lado opositor no hay mayores señas que indiquen alguna búsqueda de diálogo. La agenda nacional, cargada de problemas no resueltos y en no pocos casos abultados por la omisión o el exceso del gobierno, aparece borrosa y sin que los dirigentes de la política y del Estado se inmuten.

Mantenemos el antiguo convenio contra cualquier tipo de violencia, porque sabemos que, venga de donde venga, tendrá efectos devastadores en nuestra convivencia y nuestros intercambios. Y sin embargo, la violencia criminal nos abruma porque ha llegado a dibujar un escenario aterrador que, para no pocas comunidades y regiones, es una realidad en curso.

Estamos muy lejos de haber superado los añejos reflejos autoritarios que han marcado nuestra historia nacional. Se mantiene la intolerancia política como expresión consentida del ejercicio del poder, se reciclan viejos discursos autoritarios y se presentan muchas distorsiones democráticas como si de voluntades divinas se tratara: la mayoría siempre tiene la razón, se dice voz en cuello. El juicio sumario no se hace esperar y desde arriba de la pirámide se tacha de traidor al discrepante o al crítico, desatando una persecución inaudita a quienes han optado por el respeto a la Constitución y el derecho.

El acoso a los jueces y ministros de la Suprema Corte o a ejemplares servidores públicos como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se ha vuelto práctica cotidiana de los militantes de Morena, azuzados por sus dignatarios. No puede haber, en estas condiciones, lugar para una deliberación pausada sobre el estado real del sistema político que nos heredó la transición a la democracia. En qué momento se olvidó que la democracia no se corona en reformas electorales interminables ni en el cambio de unos políticos por otros será curiosidad cultivada por los historiadores del futuro. Por lo pronto, lo que reina es el silencio, apenas interrumpido por el exabrupto mañanero o el mal humor del mandatario.