La ex jefa de Gobierno capitalina expuso, ante miles de simpatizantes que se congregaron la tarde de ayer en la Plaza de Armas, que la Cuarta Transformación debe prevalecer al frente del gobierno para no permitir regresiones en la sociedad mexicana,

Señaló que, contrario a las creencias, Querétaro no es una entidad donde reine el conservadurismo. No es cierto. Lo que pasa es que a veces no hay suficiente información y la muestra es que ese trabajo dio frutos en 2018. Aquí ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador .

Recordó que en 2006, después del fraude electoral que permitió el arribo de un mandatario espurio , López Obrador, como presidente legítimo, la nombró secretaria del patrimonio nacional, y desde esa trinchera lucharon contra la privatización de Petróleos Mexicanos.

A partir de ahí dijo que ese movimiento se dedicó a informar casa por casa y en todas las plazas públicas que el presidente legítimo estaba construyendo un movimiento en defensa de la democracia.

Los organizadores del evento, al final de la asamblea le cantaron Las Mañanitas a Claudia Sheinbaum, que este 24 de junio cumplió 61 años de edad.