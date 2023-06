ún tengo las llaves. Gabriela me suplicó que las conservara cuando empezó a darse cuenta de que, contra lo diagnosticado por su médico, inexplicablemente iba perdiendo fuerzas. Abrí la puerta, cerré los ojos y me detuve con la absurda esperanza de oír la pregunta invariable con que me recibía las tardes en que iba a visitarla – ¿Quién es? – y ya sin necesidad de responder que era yo ni pedirle a mi amiga que me dijera dónde estaba.

IV

Me sobresaltó escuchar el timbre. ¿Quién podía ser? Por un momento pensé en ignorar el llamado, pero ante una nueva catarata de timbrazos, desistí y me encontré con un muchacho corpulento que, sin mirarme siquiera, me dijo que tenía un envío para Gabriela Rodríguez y me entregó un sobre.

Firmé de conformidad y abrí el sobre. Contenía una foto de Óscar enarbolando un certificado que en el reverso tenía un breve mensaje: Pasé el examen. Me programaron para el segundo en un mes. Entonces podré ir a visitarte . Eso lo había escrito Óscar mucho antes de recibir mi llamada anunciándole la muerte de Gabriela. ¿Cómo? , me preguntó sin entender. Y, sin darle más explicaciones porque no encontraba la manera de hacerlo, le informé que los servicios funerarios habían sido la noche anterior. No habría podido llegar y por el momento ya no tiene mucho sentido que vaya; pero iré en cuanto consiga el permiso en la academia. Le reiteré mi pésame y le di mis datos para que me informara de su arribo.

V

Dejé sobre el piano la fotografía de Óscar con su certificado y pensé que, cuando nos viéramos, tendría que contarle, entre otras cosas, que la primera vez que vi a Gabriela yo estaba arreglando el aparador donde teníamos exhibido un piano de media cola como la oferta del mes.

Al cabo de unos minutos, Gabriela entró a preguntarme por el precio del instrumento. Antes de contestarle aclaré que era toda una ganga. ¿Pero suena bien? , me preguntó desconfiada. Le dije que sí y le sugerí probarlo. Accedió, aunque disculpándose, porque tocaba poco, apenas lo necesario para dar clases en algunas escuelas; en cambio su hijo Óscar, que acababa de irse becado a Europa, era ya un gran pianista y no dudaba que del extranjero volvería convertido en todo un virtuoso.

El piano estuvo algunos meses en espera de un comprador: fue Gabriela. Para celebrar la adquisición me invitó a su casa. Así nació entre nosotras una fuerte amistad. Cuando nos reuníamos, ella siempre me hablaba de Óscar y de lo mucho que la ilusionaba verlo otra vez y darle la bella sorpresa del piano.

Antes de lo esperado, Óscar me llamó para decirme que vendrá en dos semanas. La perspectiva me inquieta, tengo dudas, pero sé que debo conocerlo, explicarle cómo sucedieron las cosas, que su madre se fue en paz y entregarle las llaves del departamento. Hay tiempo de sobra para arreglarlo, quiero que Óscar lo vea tan ordenado como lo tenía su madre. Si aún las encuentro, pondré sobre el piano un ramito de gardenias, el olor del verano y también de la ausencia.