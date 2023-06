Señalaron que por lo general el MP es el que proporciona información personal de los afectados a policías de ambos territorios; éstos a su vez los contactan para decirles el lugar donde fue hallado su automotor; sin embargo, es común que los perjudi-cados no puedan recuperar la unidad, porque cuando llegan ya está montada en una grúa particular concesionaria del gobierno del estado.

Acudió al MP de Ecatepec donde inició la denuncia por robo. En el vehículo no había ninguna información personal; no obstante, el jueves por la noche recibió una llamada a su teléfono particular. Eran policías municipales de La Paz quienes le dijeron que éste ya había sido hallado.

Le enviaron la ubicación exacta mediante la aplicación de Google Maps y le especificaron que las cámaras de seguridad grabaron el momento en que una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX arribó al punto y desenganchó el camión. Y en efecto, cuando él llegó a la avenida Paseo del Tepozán, casi esquina con avenida Floresta, ahí estaba su transporte, sin el contenedor, pero ya montado en una grúa particular.

Sandro y su hermano Daniel grabaron la conversación con los policías locales, quienes narraron que la unidad fue localizada en la alcaldía Iztapalapa y una grúa de la SSC de la CDMX lo llevó a territorio mexiquense, a pesar de que debió trasladarlo a uno de los depósitos de la capital del país donde a los responsables sí se les obliga a cobrar las tarifas legalmente establecidas.

La concesionaria Grúas Castillo dejó en su corralón al camión. Los denunciantes demostraron que desde el punto donde lo abandonó la grúa de la CDMX y lo enganchó la unidad particular sólo hay una distancia de 900 metros.

Aunque Sandro tiene todos los papeles para recuperar su propiedad, los empleados se negaron a mostrarle el desglose de los servicios prestados y le solicitaron los 70 mil pesos; también le advirtieron que a su transporte le robaron varias piezas y partes del motor.