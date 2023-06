Ana Mónica Rodríguez

En un espejo de la Galería Blue Demon Jr, con letras fosforescentes y, casi de manera casual, fue plasmada la frase: “Si luchas por lo que quieres tarde o temprano llegará… New champion of the world”. A unos pasos se encuentra un mural donde la imagen de la leyenda azul se multiplica y magnifica.

La citada reflexión se propagó entre los visitantes, fans, medios de comunicación y el personal de la Galería Blue Demon Jr, la cual celebró ayer el primer aniversario de haber abierto sus puertas en la casa ubicada en la calle de Emilio Dondé, en la colonia Centro. Esta iniciativa de ofrecer merchandising oficial se podría extender con sedes en Monterrey y Los Ángeles, California, comentó el legendario luchador en charla con este medio.

Entre máscaras de diversos diseños, tamaños y materiales, además de otras intervenidas artísticamente por el propio gladiador, de quien también se exhiben pinturas, se hayan atractivos souvenirs, playeras, ropa deportiva, gorras, muñecos, llaveros, relojes, corbatas, joyería, libretas, cubrebocas, termos, mandiles, botas y botellas de mezcal, todas con la imagen del célebre enmascarado que suma 38 años de trayectoria sobre el pancracio.

Fusión de la cultura popular

El gladiador explicó: Como ves hay una fusión de la cultura popular mexicana con la lucha libre y el arte; las obras que se observan 50 por ciento son de mi autoría; pero hay algo novedoso y es la pintura en las máscaras; dejamos de pintar en un bastidor o un marco y lo estamos haciendo en las caretas, lo cual nos da una plusvalía como galería .

El pincel llamó la atención de Blue Demon Jr desde muy pequeño. Pintaba con Bob Ross, un artista de canal Once; empecé como paisajista y después conocí a Manuel de Cisneros quien me dijo que tenía aptitudes para empezar a plasmar caras, cuerpos y me puso técnicas así como ejercicios. Aquí está lo que he hecho hasta ahora y puedo decir que hay un pintor escondido atrás de la máscara .