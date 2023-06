Esto ayuda a entender la mayor rapidez que experimentó el crecimiento de la deuda de nuestros vecinos –como lo anoté– a partir de los años 80. Aún más de 1997 en adelante. Y todavía más de la pandemia a nuestros días. Lo documentan la Reserva Federal y el Banco Mundial. Y hacen un análisis interesante y polémico Al Campbell y Erdogan Bakir de las Universidades de Utah y Bucknell ( Financialization and Debt, Much Worse than Parasites , Review of Radical Polítical Economics, volume 54, Issue 4, september 2, 2022). Empecemos hoy con los indicadores de deuda. La deuda privada concentra 68 por ciento del total. Llegó a ser de 82 por ciento entre 2001 y 2009, pero se liberó de 14 puntos porcentuales. Pasaron al endeudamiento público. Era de 18 por ciento de 2001 a 2009. Hoy es el 32 por ciento señalado. A finales de los años 40 el público era mayor al privado. Se igualaron en los 50. Y a partir de ahí el privado alcanzó 75 por ciento entre 1974 y 1992. Por lo anterior, llegó a representar un máximo de tres veces el PIB en 2008 (300 por ciento). Hoy sólo dos y media veces. Se liberó de medio PIB. Gracias a la deuda pública. Y a una deuda total que alcanzó cuatro veces el producto en plena pandemia. Dramáticos datos. Por eso se puede afirmar que buena parte del soporte de la rentabilidad en el vecino país ha descansado cada vez más en el fisco estadunidense. Y en la precariedad y pobreza laborales. Lo veremos más en detalle. De veras.

NB Mi solidaridad absoluta con seglares y jesuitas, no sólo por el tremendo drama de la muerte de los queridísimos Javier, Joaquín y de Pedro y el beisbolista en Cerocahui, sino por los inconsecuentes y lamentables ataques presidenciales al admirable y valiente Centro Pro. ¡Amén!

antoniorn@economia.unam.mx