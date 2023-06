Campeón en el Apertura 2022, el uruguayo no esconde su deseo de dirigir alguna vez a la selección mexicana. La respuesta surge en el contexto de la salida del argentino Diego Cocca, quien fue cesado por la Federación Mexicana de Futbol luego de siete partidos y un tercer lugar en la Liga de Naciones de Concacaf.

No puedo hacer futurología. Me baso en la realidad y ahora estoy enfocado en el Pachuca. Tengo una cláusula de salida para alguna situación que se pueda dar , explica. “Uno siempre tiene la ilusión de dirigir a una selección tan prestigiosa, lo he dicho muchas veces, pero es momento de apoyar a Jimmy Lozano. Si avanza la liga mexi-cana, nos va bien a jugadores y entrenadores, así que tenemos que estar en el mismo barco”.

Ajeno a los planes de Almada, el técnico campeón con la UANL, Robert Dante Siboldi, reconoce que su preocupación tiene que ver con la lesión de Sebastián Córdova, quien estaba considerado para la Copa Oro, y el llamado de Diego Lainez.