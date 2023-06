Ganar la medalla de bronce me mantuvo en la mente de algunas personas, seguramente una de ellas era Juan Carlos Rodríguez , mencionó en referencia al comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien cesó del cargo al argentino Diego Cocca luego de la Liga de Naciones y lo convenció de dirigir al equipo sin ninguna exigencia. Lo único que me pidió fue que me animara a tomar el cargo, no me exigió otra cosa. Tengo mucho que ganar .

Desde su llegada a Houston, Lozano tuvo sólo tres días de entrenamiento de cara al duelo de hoy ante Honduras. En ese lapso, el ex mediocampista perdió por lesión a Sebastián Córdova, convocando de última hora a Diego Lainez. En el vestidor no todos estaban conformes, pero tampoco la situación era tan grave .