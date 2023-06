D

urante la semana, los empleados de oficina organizan las idas a la alberca ( ¿Cómo se verá la telefonista en traje de baño? ). La mayor ilusión del contador es que la mecanógrafa no sepa nadar para enseñarle a hacer el muertito .

A las doce del día, los balnearios Bahía, Aguascalientes, San Juan, Olímpico, Cascada y otros en la antigua salida a Puebla se hinchan de nadadores y de muchachas que se asolean después de haber caminado en el agua en lo bajito . En el Bahía un letrero indica: “Solarium Especial. Ochenta y cuatro losas individuales para tomar baños de sol. Colores apropiados para su piel, a escoger:

Dorado Inicial

Soleado Estimulante

Bronceado Rojizo

Tostado Matizante.”

Pero el sol chamusca, despelleja y ampolla a todos por igual sin tomar en cuenta el letrero que lo reparte tan equitativamente. También se hacen otras advertencias: La autoridad no permite el uso del traje hawaiano o bikini , y No se venderán boletos a personas con aliento alcohólico o de aspecto poco limpio . Entre los requisitos de los distintos balnearios está: Darse un regaderazo antes de meterse al agua y muchos precavidos al salir de la piscina se echan jugo de limón en los ojos para desinfectarse por aquello de las dudas, pues como va tanta gente, en la noche, a pesar de todas las cremas que ellas y ellos se untaron, no soportan ni el contacto con las sábanas.

–¡A ver, párate derecha! ¡Hunde la barriga! ¡Ya te enfoqué! ¡Sonríe…! ¡Te digo que metas la panza!

Los hombres hunden la barriga para que les salga el pecho y las mujeres aguantan la respiración como Gloria Trevi, pero todos están muy lejos de ser los tarzanes que admiran en las revistas. Ricardo, Alfredo y Manuel ejercitan sus músculos durante horas y, al igual que muchas mujeres, nunca se echan al agua. Se sienten Míster Universo, aunque parecen charales de tan flacos y escurridos. Miguel sube al trampolín, se acerca a la orilla, se eterniza ante la expectativa universal, pero en vano esperamos el clavado.