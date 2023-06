Castro lamentó la postura de los legisladores, que se supone deben escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos, al señalar que durante más de 12 años no ha habido autoridad que se encargue del cuidado y mantenimiento del parque, que al menos en las placas el PRD nombró como jardín de la Democracia , y del cual personal de la Universidad La Salle realiza las labores de limpieza.

La residente de la colonia y ex integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Hipódromo II, Quetzal Castro, relató que la diputada federal Gabriela Sodi y el legislador local Víctor Hugo Lobo, ambos perredistas, rechazan la reubicación de cinco placas que se encuentran deterioradas y vandalizadas que colocó ese instituto político en mayo de 2011 y del que se desconoce si contaron con algún permiso.

Diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se oponen a la remodelación del parque Tamaulipas –de 667.85 metros cuadrados– que impulsan los vecinos de la colonia Hipódromo II, en la alcaldía Cuauhtémoc, para ser intervenido con recursos provenientes del programa de parquímetros y con el proyecto arquitectónico que realizó, y por el que no cobró, la Universidad La Salle.

Mover distintivos es un delito que amerita cárcel

La vecina dijo que la diputada perredista advirtió que las placas generaron “derecho in situ”, por lo que removerlas es un delito que incluso amerita cárcel, lo que molestó a la ex Copaco, quien respondió que no ve la misma respuesta de los legisladoares en las remodelaciones que ha hecho la alcaldía Cuauhtémoc, entre las cuales se destruyó una fuente del parque México, las afectaciones al mercado Michoacán y el retiro de bancas de hierro forjado.

De acuerdo con el proyecto de la Universidad La Salle, el parque ubicado entre la avenida Benjamín Franklin y la calle Tamaulipas, frente a la sede nacional del partido del sol azteca, hay insuficientes cruces peatonales, mal alumbrado público, rampas en pésimo estado, falta de mantenimiento, ausencia de bolardos, aceras estrechas y carencia de mobiliario público.

La legisladora se opuso al retiro o reubicación de las placas en las jardineras, por lo que propuso como opción que se colocaran en bardas tipo monumento, lo que fue rechazado por la Secretaría de Movilidad, la cual entregará 3.5 millones de pesos a los vecinos para la remodelación del parque y de otros dos lugares públicos en esa colonia.

Se buscó la postura del diputado Lobo, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.