uando se supo el apellido de quienes serían nuestros compañeros de salón en la primaria, la reacción fue de auténtico terror. Si hacía apenas poco más de dos décadas, los de esa familia habían sido capaces de esperar, emboscar y matar de 15 tiros nada menos que a Francisco Villa ¿qué podríamos esperar nosotros, las y los pocos niños que asistíamos a la escuela en la muy pequeña ciudad de Camargo, Chihuahua? Era cierto que los nuevos eran también niños como nosotros –posiblemente nietos o sobrino-nietos de los asesinos–, pero ya esa edad el concepto y la vivencia de la muerte estaba bien desarrollado entre nosotros porque lo habíamos oído y vivido como realidad imparable y definitiva en el tío muerto a balazos al pasar por una cantina, en el velorio de un trabajador de Teléfonos que cayó de un poste y fue velado a la vista de todos y en la historia de aquella ejecución del general en su automóvil, en la bajada de un puente de Parral, Chihuahua. Destacando mucho más que los personajes que poblaban nuestra niñez, Villa era una presencia directa, tangible y enigmática. El hermano del abuelo Crisóstomo, cuyo hijo mayor fue luego el primer ingeniero del Poli que tuvo Camargo, se había ido con Pancho Villa e igual hizo su padre Mariano, y aunque sólo éste último regresó, con Lázaro Cárdenas la revolución les dio tierra a su familia. Pero no se hablaba mucho de eso, como tampoco de otras cosas.

Interrogada la abuela madre de 10 hijas e hijos y decenas de nietos sobre cómo había sido vivir durante la revolución, no ofrecía grandes respuestas. No mencionaba a los muertos de la familia por esa causa, ni otras cosas peores que mucho después se supo sucedieron en Camargo (como el atroz asesinato de 90 mujeres ordenado por Villa derrotado y descompuesto, que narra Katz). Para desesperación de nuestra infancia curiosa, eran más los silencios y misterios. Y el abuelo Crisóstomo, a pesar del significado de su nombre ( el de la boca de oro ) era aún más parco y taciturno. Las historias venían entonces de las seis tías que se reunían los domingos y eran historia viva pero también de otras partes, como de la familia palestina que nos dejaba cortar moras, de Kazuza; el médico japonés, del tío alsaciano herido en Argelia, del español sevillano, y del misterio del alemán ciego y de Piñoncito, el jefe de la oficina local de Hacienda, que era hijo adoptivo de Villa. Y los rarámuri.