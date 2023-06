C

uando en marzo pasado anunciaba que tenía cáncer terminal y pocos meses de vida, se notaba tranquilo y cumplido. Pocas personas pueden decir que sus acciones ayudaron a poner fin a una guerra, fortalecer la libertad de prensa y derribar una presidencia. Daniel Ellsberg, quien murió la semana pasada a sus 92 años, hizo precisamente eso, aunque nada pasó sin sus claroscuros. Fue analista militar vuelto un denunciante (whistleblower), que en 1971 filtró los Papeles del Pentágono que mostraban que el público estadunidense había sido mentido por décadas sobre la guerra en Vietnam. Los presidentes y altos funcionarios sabían que no podían ganar, pero –como el secretario de defensa Robert McNamara que comisionó aquel estudio−, estaban preocupados por la imagen de Estados Unidos y apostaban por la escalada militar. Después de haber visto esto desde Washington y desde la realidad de Vietnam donde asesoraba sobre los programas de pacificación , Ellsberg empezó a sacar el estudio ultrasecreto de más de 7 mil páginas y a copiarlo por la noche en una Xerox alquilada. Cuando Washington nuevamente extendió la guerra con bombardeos en Laos y Camboya, decidió hacerlos públicos.

Si bien sus revelaciones contribuyeron a terminar la guerra en 1973, su impacto fue menor de lo que esperaba. La apuesta de que la verdad haría libres a los estadunidenses −como dijo en los escalones de la corte en la que enfrentaba, bajo la Ley de Espionaje, una condena 115 años de prisión− no se materializó. Muchos ciudadanos abrumados por las verdaderas incómodas prefirieron aferrarse a los propios gobiernos mentirosos (un síndrome que dio origen al concepto de la posverdad ). Durante su tiempo en Harvard, delineó la llamada paradoja de Ellsberg , hoy parte importante de la teoría de juegos (de cómo la preferencia por probabilidades bien definidas por encima de la incertidumbre influye en la toma de decisiones) y aquella reacción del público, como él mismo reconoció, fue su corolario práctico: cuantos más secretos uno pueda acceder, hay menos capacidad de actuar con ellos. Aun así –algo que hoy aplica a la crisis climática o nuclear– nunca perdió la convicción de que decir la verdad y exponer las realidades puede ayudar a lograr un cambio radical.