▲ La ex jefa de Gobierno visitó Sonora. Foto tomada de Twitter

Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 24 de junio de 2023, p. 7

San Luis Río Colorado, Son., México nunca debe tener una relación de sumisión con Estados Unidos , afirmó ayer Claudia Sheinbaum Pardo, en un video que grabó junto al muro divisorio de ambas naciones, al visitar Sonora.

En un pilar histórico de la frontera de México y Estados Unidos, la aspirante a coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, dijo que debe existir una relación de pares, con igualdad y cero discriminación.

México nunca debe tener una relación de sumisión con Estados Unidos, nunca. Somos dos países, somos dos naciones. México es grande, los mexicanos y las mexicanas tenemos historia, grandeza y no tiene por qué haber una relación de menos a más. Somos iguales, es más, hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos , afirmó Sheinbaum.

En su viaje por la frontera de Sonora, la ex jefa de Gobierno expresó que la mejor manera de disminuir la migración es invirtiendo en los pueblos o estados. Destacó la importancia de que Estados Unidos respete a los mexicanos y no discrimine a las millones de familias que han migrado. Citó a Isaac Newton con la frase “Hay que construir puentes, no muros.