Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 24 de junio de 2023, p. 6

Los consejos nacionales de PRI y PAN, así como la dirección nacional del PRD, partidos que integran la alianza Va por México, se reunirán este sábado para aprobar el método para elegir a su candidato presidencial. Considera recolección de firmas, debates, encuestas y elecciones primarias, organizadas por un Comité Electoral Ciudadano, integrado por ex consejeros y ex magistrados electorales.

Dicho comité, que encabezaría Leonardo Valdés, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, no descarta invitar a más ex consejeros electorales y de Organismos Públicos Locales para conformar comités electorales estatales que, a su vez, integren 300 comités distritales para el proceso, así como sumar a personas que hayan sido capacitadas por la autoridad en la materia como funcionarios de casilla.

Hasta ahora, se menciona que hay 90 por ciento de avances para lograr un acuerdo definitivo en el proceso de selección que el próximo lunes darán a conocer los dirigentes de los tres partidos.

Cada aspirante deberá reunir 250 mil firmas de respaldo para ingresar al proceso. Quienes cumplan con ese requisito, participarían en debates y encuestas organizadas por la sociedad civil. Los mejor posicionados pasarían a la siguiente etapa, que es la elección primaria, con voto directo de ciudadanos, a cargo del Comité Electoral Ciudadano.

Existe la propuesta de colocar 10 casillas en cada uno de los 300 distritos electorales y que sólo participen quienes hayan dado firmas de respaldo a los aspirantes.

Además de Valdés, en la preparación de las primarias se encuentran los ex consejeros electorales Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez Gutiérrez, Teresa González y Rodrigo Morales; la ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanís, y Rosa María Mirón, ex consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal.