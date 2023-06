Principios de legalidad

Nos conducimos bajo los principios de legalidad, ética, honestidad, veracidad y el respeto a los derechos humanos, mismos que guiarán a Pénte + Soluciones, ante nuestros clientes .

Los firmantes, socios fundadores , aparecen por orden alfabético: Emilio Buendía Díaz, por cuatro años jefe de la oficina del ex consejero presidente del INE Lorenzo Córdova; Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Jacobo Molina; Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del organismo por ocho años, y Javier Naranjo Silva, ex secretario particular de Córdova.

En el folleto publicitario, la empresa privada ofrece 16 servicios, expuestos en el siguiente orden: amparo; contrataciones y licitaciones públicas; controversias constitucionales; procesos de entrega recepción; acciones de inconstitucionalidad; planeación, diseño e implementación de políticas institucionales; democracia sindical; responsabilidades de servidores públicos, y género, violencia política, grupos vulnerables y hostigamiento y acoso sexual y laboral (HASL).

Asimismo, coaliciones y candidaturas, procedimientos administrativos sancionadores, derecho electoral, financiamiento y fiscalización, formación y normativa de partidos políticos, campañas y propaganda electoral y medidas cautelares.